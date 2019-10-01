EDHO'nun usta oyuncusu Tarık Ünlüoğlu'nun vefatıyla ilgili doktorundan ilk açıklama! ''Bir süredir akciğer kanseriyle...'' (Video) 01.10.2019 17:31

Tıbbi Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Gökhan Demir, Ünlüoğlu'nun ölümüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Gökhan Demir, “Bir yılı aşkın bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Bizler hekim olarak akciğer tümörlerinde etkin olabilecek bütün tedavilerle hastalıkla savaştık. Ama maalesef son dönemde tedavilere karşı bir direnç meydana geldi. Artan bir solunum sıkıntısıyla Tarık bey'i dün hastanemizde misafir ettik ama tüm çabalara rağmen bu sabah kendisi hayatını kaybetti" dedi.

Tıbbi Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Gökhan Demir, Ünlüoğlu'nun ölümüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yaşanan süreçleri de anlatan Demir, "Kanser bir noktadan sonra tedaviye direnç kazanabiliyor, biz tedaviler değiştirdik, farklı tedavilerle savaştık ama maalesef bu direnci kıramadık. Bir yılı aşkın bir zamandır kanser ile mücadele ediyordu. Her türlü tedaviyi kullandı. Dün akşam hastaneye kabul ettik ama daha önce ki dönemlerde de aralıklı olarak 2 -3 gün hep destek tedaviler için yatırmıştık. Dün akşam nefes darlığıyla geldi. Nefes darlığını rahatlatmak için mücadele ettik. Sabahleyin maalesef daha ağırlaştı ve tedavilere yanıt vermedi. Böyle bir risk tabii her zaman var , son dönemde artan nefes darlığı böyle bir sürecin habercisiydi , biz farklı silahlarla yenide savaşabilir miyiz diye onun o savaşçı güçlü kişiliğini bildiğimiz için yeniden savaşabilir miyiz diye mücadeleyi sürdürdük. Ama maalesef bugün kaybettik" diye konuştu.