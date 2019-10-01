EDHO'nun usta oyuncusu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti! Tarık Ünlüoğlu kimdir ve neden hayatını kaybetti? (Video) 01.10.2019 13:24

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin usta oyuncusu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun bir süredir tedavi gördüğü belirtildi. 1957 İzmir doğumlu Tarık Ünlüoğlu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ünal Kaplan rolünü oynuyordu. Ünlü oyuncunun akciğer rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi gördüğü biliniyordu. Peki Tarık Ünlüoğlu kimdir ve neden hayatını kaybetti? Detaylar haberimizde...

Usta oyuncuTarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti. Son dakika gelişmesi olarak gündeme düşen ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. 1957 İzmir doğumlu Tarık Ünlüoğlu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ünal Kaplan rolünü oynuyordu. Ünlü oyuncunun akciğer rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi gördüğü biliniyordu.

TARIK ÜNLÜOĞLU KİMDİR?

Tarık Ünlüoğlu, 1957 yılında İzmir'de doğmuştur. İzmir Namık KemalLisesi'nden mezun oldu. Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera bölümüne girdi ve bir yıl okuduktan sonra Konservatuarın Tiyatro bölümüne geçti. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 25 yıl görev yaptı. Daha sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu.

Tarık Ünlüoğlu, Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra sinema filmi ve dizilerde de oynadı aynı zamanda dublaj çalışmaları da yaptı. 2008 yılında başlayıp 3 sezon devam eden "Benim Annem Bir Melek" adlı dizide Oya Başar, Dolunay Soysert, Ali Sunal,Şehsuvar Aktaş, Ayçin İnci ile beraber rol almıştır.

2014 yılında yapımcısı Necati Akpınar, senaristi Ata Demirer ve Ata Demirer ileDemet Akbağ'ın başrollerde oynadığı "Eyyvah Eyvah 3" adlı sinema filminde Özge Borak, Salih Kalyon, Serra Yılmaz ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi oyuncularla beraber oynadı. Tarık Ünlüoğlu, 2014 yılında "Ah Neriman" adlı dizide Perran Kutman, Sezin Akbaşoğulları, Avni Yalçın ile başrolde oynadı. 2015'te ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizide yer aldı.