EDHO'nun 'Ünal Beyi' Tarık Ünlüoğlu alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı (Video) 03.10.2019 16:19

Türk Sineması ve tiyatrosu, yine bir sanatçısı acısı daha yaşadı. Atv’nin sevilen dizisi ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın oyuncusu Tarık Ünlüoğlu, 62 yaşında akciğer kanserine yenik düştü. EDHO'nun 'Ünal Beyi' Tarık Ünlüoğlu bugün Levent Afet Yolal Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tarık Ünlüoğlu sevenleri tarafından alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı.

Akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu için önce İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenlendi.

Törene usta oyuncunun eşi Gülenay Kalkan, ünlü komedyen Ata Demirer, ünlü oyuncular Zafer Ergin, Mehmet Aslantuğ, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Oya Başar, Can Gürzap, Zafer Alagöz, Melek Baykal, Tamer Karadağlı, Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, gibi sanat dünyasından çok sayıda isim ve sevenleri katıldı. Törenin ardından Ünlü'nün naaşı Levent Camii'ne getirildi. Cenaze namazına çok sayıda ünlü isim katılarak Ünlü'yü son yolcuğunda yalnız bırakmadı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından sevenleri tarafından tabutu omuzlarda taşınan Ünlü, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.