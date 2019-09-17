EDHO ne zaman başlayacak? EDHO yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? EDHO'ya yeni katılan bomba transferler kimler? 17.09.2019 11:33

ATV’nin uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon heyecanı yaşanmaya başlandı. EDHO ne zaman başlıyor? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. EDHO hayranları Mayıs ayında sezon finali yapan dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağını araştırıyor. Bu akşam Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. sezon ne zaman başlayacak mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5.sezonuna 3 yeni isim dahil oldu. İşte diziye dahil olan bomba isimler...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu için belirlenmiş kesin bir tarih yok. Dizinin önceki sezon başlangıçları genelde Eylül sonu ile Ekim başı olarak gözüküyor. EDHO'nun önceki sezonlarında başlangıç tarihleri şu şekilde...

1. sezon - 40 bölüm - 8 Eylül 2015 başlangıç

2. sezon - 31 bölüm - 4 Ekim 2016 başlangıç

3. sezon - 37 bölüm - 19 Eylül 2017 başlangıç

4. sezon - 31 bölüm - 25 Eylül 2018 başlangıç

5. YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

EDHO 5. sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Geçtiğimiz günlerde atv yeni sezon tanıtımı fragmanında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları da yer aldı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz sizlerle paylaşacağız.

YENİ SEZONDA DİZİYE KİMLER KATILDI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. yeni sezon kadrosuna; Selda Alkor, Naz Elmas ve Burak Sergen dahil oldu. Kutay Sungar ile Ufuk Tevge dizinin kadrosuna katıldı. İki genç yetenek Burak Sergen'in oğullarını canlandıracak.