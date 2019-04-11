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Eda öğretmenin katili intihar etti

11.04.2019 13:13

Mersin'de özel bir okulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Eda Kaymaklı'yı (38) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Umut Taşkın, tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini asarak intihar etti.


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