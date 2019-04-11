Eda öğretmenin katili intihar etti 11.04.2019 13:13

Mersin'de özel bir okulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Eda Kaymaklı'yı (38) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Umut Taşkın, tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini asarak intihar etti.