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Eczanede feci kavga

23 Kasım 2018, Cuma

Sultanbeyli’de bir eczaneden ilaç alan K.Ş. ve oğlu G.Ş, eczacı kalfasının kendilerine fazladan 40 liralık vitamin hapı sattığını iddia ederek eczaneyi bastı. Eczacının babası ve kalfasını öldüresiye döven iki şehir magandası, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İstanbul Eczacılar Odası Genel Sekreteri Serdar Göksan, “Eczaneler şiddete son derece açık ve korunaksız halde. İstanbul’da bu kaç bininci olaydır. Eczacılar olarak korunmak ve bu konuda cezaların ağırlaştırılmasını istiyoruz” dedi.


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