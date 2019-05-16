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Ecrin'in kaybolduğu evin yakınında kazı başlatıldı

16.05.2019 07:25

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 9 gün önce evinin önünde oyun oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları sırasında kadavra köpeği 'Abrek'in tepki verdiği eve 70 metre mesafedeki ağacın çevresinde yapılan kazı çalışmalarına, sabah devam edilmek üzere ara verildi. Saat 22.30 sıralarında kazı yapılacak bölgeye gelen ekipler, Cumhuriyet Savcısının gözetiminde çalışmalara başladı. Saat 01.00'a kadar süren çalışmalardan sonuç alınamadı. Kadavra köpeği Abrek'in bölgede uyarılarını sürdürmesi üzerine karanlık nedeniyle kazı çalışmalarına ara verildi. İş makineleri olay yerinde bırakılarak ekipler sabah kazıya devam etmek üzere bölgeden ayrıldı.


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