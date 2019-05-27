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Ecrin bebek son dakika... Müge Anlı'da aranan Ecrin bebeği kim öldürdü? Video izle

27.05.2019 23:09

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evinin önünde oyun oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, küçük kızın cansız bedeninin evlerinin uzağındaki ormanlık alanda bulunduğunu açıkladı.


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