Kaçak aşıklar Ece Sükan’la Uğur Güven, önceki akşam Bebek’teki bir mekanda yakayı ele verdi. Güven, gece boyunca güzel stil danışmanının yüzünü severek aşkına romantik anlar yaşattı.
Ece Sükan’la işadamı Uğur Güven aşk sarhoşu! Yakayı ele verdiler...24.03.2019 10:24
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