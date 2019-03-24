Haberler Web TV Ece Sükan’la işadamı Uğur Güven aşk sarhoşu! Yakayı ele verdiler...

Ece Sükan’la işadamı Uğur Güven aşk sarhoşu! Yakayı ele verdiler...

24.03.2019 10:24

Kaçak aşıklar Ece Sükan’la Uğur Güven, önceki akşam Bebek’teki bir mekanda yakayı ele verdi. Güven, gece boyunca güzel stil danışmanının yüzünü severek aşkına romantik anlar yaşattı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları