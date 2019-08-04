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Ebru Şahin ünlü model Sidney Mello'nun ailesiyle tanıştı!

04.08.2019 11:25

Hercai ile yıldızı parlayan Ebru Şahin, dizinin sezon finali yapmasının ardından 'Şuursuz Aşk' filmi için kamera karşısına geçmişti. Filmin çekimleri tamamlanmasının ardından güzel oyuncu soluğu Phuket'te aldı. Şahin, Phuket'te Breziyalı model Sidney Mello ile bir araya geldi. Birlikte tatil yapan ikiliden Ebru Şahin, ünlü modelin ailesiyle de tanıştı. Mello ve ailesiyle keyifli vakit geçiren Ebru Şahin'in görüntüleri sosyal medyaya sızdı!


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