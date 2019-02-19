Hafta başından itibaren İstanbul’un 50, Ankara’nın ise 30 noktasında tanzim satış alanları kuruldu. Vatandaşlar uzun kuyruklara girince hükümet çözümü ePttAVM’de buldu. PTT kargo aracılığı ile dağıtımı yapılacak tanzim sebzeler www.epttavm.com'da satılıyor. Peki e-tanzim nasıl satış yapılıyor? İşte ayrıntılar...
e-PttAVM’den tanzim alışverişi nasıl alışveriş yapılır? e-PttAVM üzerinden e-tanzim satış nasıl gerçekleşiyor?19.02.2019 11:39
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