Haberler Web TV E-5'te yunus polisler kaza yaptı! Trafik durma noktasına geldi

E-5'te yunus polisler kaza yaptı! Trafik durma noktasına geldi

13.05.2019 17:50

İstanbul'da E-5 Karayolu Merter mevkiinde yunus polisler kaza yaptı. Önceki aracın aniden fren yaparak durması nedeniyle araca çarpan motosikletli polisler yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken trafik durma noktasına geldi.


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