E-5'te ortalık karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu, sivil polis silah çekti 10.06.2019 10:55

İstanbul Büyükçekmece civarında seyir halindeki iki aracın kaza yapması sonrası ortalık birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı ayırmak için olay yerine gelen bir sivil polis memuru da kavgadan nasibini aldı.

İstanbul'da E-5 kara yolu Büyükçekmece mevkisinde seyir halinde olan iki otomobilin çarpışarak kaza yapması sonucu taraflar birbirine girdi. Tekme, yumruk, tokat ve sopaların havada uçuştuğu kavgada şahıslardan biri, ayırmaya gelen sivil polis memuruna taşla saldırarak yere düşürdü. Memurun silahını çekmesiyle ortalığın daha da karıştığı kavgayı çevredeki vatandaşlar bitirdi. Kadınların çığlık çığlığa kaldığı o kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 11.00 sıralarında E-5 kara yolu Büyükçekmece mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, kara yolunda seyir halinde olan iki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı. Kaza sonucu araçlardan biri üst geçidin asansör bölümüne çarparken diğer araçta yol üzerinde güçlükle durdu. Kazanın ardından sözlü başlayan tartışmada tansiyon bir anda yükseldi. Araçlardan inen taraflar tekme, tokat ve yumruklarla kavga etmeye başladı. Kadınların çığlık çığlığa kaldığı kavga dakikalarca sürdü. Kavga devam ettiği esnada yoldan geçen sivil bir polis memuru olduğu iddia edilen bir kişi, tarafları ayırmak istedi. Ancak öfkeden deliye dönen şahıslardan biri memura taşla saldırdı. Saldırı sonucunda memur itilerek yere düştü.

YERE DÜŞEN POLİS MEMURU TABANCASINI ÇEKTİ

Bunun üzerine sinirlenen memur, çantasından tabancasını çıkarttı. Tarafların biraz olsun sakinleşerek ayrılması sonrası sinirlenen memurunu ise çevredeki vatandaşlar uzaklaştırdı. Ancak memura tehditler savuran şahıs tekrardan taşkınlık çıkarttı. Polisin geri gelmesi üzerine yeniden alevlenen kavga, vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

TEKME, YUMRUK, TOKAT VE SOPALAR HAVADA UÇUŞTU

Görüntülerde, kaza sonrası dışarıya çıkan taraflar kavga etmeye başlıyor. Şahıslar birbirlerine tekme, yumruk ve tokatlarla vuruyor. Olayı gören polis memuru ise koşarak tarafları ayırmak istiyor. Ancak öfkeli şahıs memura taşla saldırdıktan sonra iterek yere düşürüyor. Bunun üzerine memur tabancasını çekerek mermiyi namluya veriyor. Silahı gören vatandaşlar memuru olay yerinen uzaklaştırıyor. Taraflar ise bir süre daha kavga ederken kadınlarda da çığlık atıyor. Öfkeli şahıs silah çeken memura tepki gösteriyor. Memur da geri gelerek şahısla kavgaya girişiyor ancak vatandaşlardan tekrardan uzaklaştırıyor. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.