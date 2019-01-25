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E-5'te 'makas' atan sürücü zincirleme kazaya neden oldu

25 Ocak 2019, Cuma

E-5 karayolu Haramidere mevkiinde trafikte süratli bir şekilde 'makas' atan otomobil sürücüsü zincirleme kazaya neden oldu. Feci kaza bir başka sürücünün araç kamerasına yansıdı.


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