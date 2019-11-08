E-5’te ilginç görüntü! Araç üzerinde yolculuk yapan güvercini görenler dönüp bir daha baktı 08.11.2019 10:37

E-5 karayolunda seyir halinde olan bir araç üzerinde bulunan beyaz güvercini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Görenlerin dönüp bir daha baktığı güvercin bir süre araç üzerinde durduktan sonra uçarak gözden kayboldu.