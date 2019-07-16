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E-5'te feci ölüm! Metrobüs üst geçidinden atlayan kadın hayatını kaybetti

16.07.2019 04:12

Edirnekapı Metrobüs üst geçidinden E-5 Karayolu’na atlayan kadın, yola çakılarak feci şekilde can verdi. Bu sırada seyir halindeki ticari araç talihsiz kadın yola çarparak yaklaşık 20 metre sürükledi.


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