Yol Durumu

E-5 Karayolu’nda tek teker kazası kamerada

14 Ağustos 2018, Salı

E-5 Karayolu Göztepe mevkiinde trafikte tek teker üstünde giden gencin tehlikeli şovu kazayla sonuçlandı. Motosikletten düşerek yerde metrelerce sürüklenen genç kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken o anlar ise kask kamerasına yansıdı.

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