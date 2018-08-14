E-5 Karayolu Göztepe mevkiinde trafikte tek teker üstünde giden gencin tehlikeli şovu kazayla sonuçlandı. Motosikletten düşerek yerde metrelerce sürüklenen genç kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken o anlar ise kask kamerasına yansıdı.
E-5 Karayolu’nda tek teker kazası kamerada14 Ağustos 2018, Salı
- E-5 Karayolu’nda tek teker kazası kamerada
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