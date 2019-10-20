E-5 Karayolu’nda şoke eden görüntü 20.10.2019 10:09

E-5 Karayolu Cevizlibağ mevkisinde seyir eden bir otomobilin yolcu koltuğundaki şahıs, ayaklarını camdan çıkarttı. Sürücülerin şoke olduğu o anlar kameralara yansırken, sürücünün dış dikiz aynasını kapatan şahıs trafiği tehlikeye düşürdü.