E-5 Karayolu’nda 'makas' terörü 13.05.2019 11:08

E-5 Karayolu ve TEM Otoyolu’nda çeşitli mevkilerde lüks otomobilli bir maganda, trafikteki onlarca aracın arasında defalarca makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Emniyet şeridini de kullanan magandanın gördüğü polis otosuna, “buna da makas atayım mı” demesi pes dedirtti.