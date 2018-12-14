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Düzce'den kahreden haber! Üç çocuk yangında hayatını kaybetti

14 Aralık 2018, Cuma

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, 2 katlı müstakil evde sobadan çıkan yangında 3 çocuk yanarak can verirken, çocuklarını kurtaramayınca pencereden atlayan Muhammet Korkmaz'ın bacağı kırıldı.


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