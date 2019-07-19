Haberler Web TV Düzce’de yaşanan sel sonrası deniz iki renk oldu

Düzce’de yaşanan sel sonrası deniz iki renk oldu

19.07.2019 01:27

Düzce’de meydana gelen sel felaketinden etkilenen Akçakoca’da sahil kesimindeki yazlık tesislerin eşyaları ve tatilcilerin araçları sel suları ile denize sürüklendi. Sel suları ile sürüklenen ağaç kütüklerinin doldurduğu sahilde deniz suyu iki renge büründü.


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