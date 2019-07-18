Düzce'de selde mahsur kalan vatandaşlar helikopter ile kurtarıldı! O anlar kamerada 18.07.2019 11:19

Son dakika haberi... Düzce'nin Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bazı köy yollarının kapanması sonucu 8 kişi bir rafting tesisinde mahsur kaldı. Vatandaşlar yoğun çalışma sonrası kurtarıldı. Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Akçakoca'ya bağlı Dilaver köyünde kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle evlerinde mahsur kalan 21 kişinin kurtarıldığını bildirdi.