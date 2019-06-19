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Düzce'de selde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

19.06.2019 02:02

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde aniden bastıran yağmur nedeniyle sel meydana geldi. Evlerinde mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


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