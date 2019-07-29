Düzce'de sel felaketinde hayatını kaybeden çocukların yürek sızlatan son görüntüleri ortaya çıktı 29.07.2019 17:26

Düzce'de yaşanan sel felaketi sonrası hayatını kaybeden çocukların son görüntüleri ortaya çıktı. Yürekleri sızlatan görüntülerde çocukların selden bir gün önce pikniğe gitme anları yer alıyor. İşte yürek sızlatan o anlar...

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sel felaketinde yaşamlarını kaybeden Funda ve ikiz kardeşleri Sanem ve İlayda Sinem Kaplan'ın görüntüleri ortaya çıktı.

Funda, Sanem ve İlayda Sinem Kaplan kuzenleri ile birlikte sel felaketinin yaşandığı Esmahanım köyünde selden birkaç gün önce gezerken bir yakınları ise cep telefonu ile kendilerini görüntüledi. Kaplan kardeşler köy içerisindeki yolda neşe içerisinde gezerken, bir kertenkeleyi görünce korkmaları, yere düşen kuzenlerini kaldırmaları ve sevinçleri kameraya yansıdı.