Düzce'de sel felaketi: Kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Düzce’de 7 kişi sele kapıldı. Ölü bulunan Fatma Töngel’in ardından eşi Cengiz Töngel’in de cesedine ulaşıldı. Kaybolan ve henüz ulaşılamayan 5 kişiyi arama kurtarma çalışmaları 226 kişilik ekiple devam ediyor.
Düzce'de yaşanan sel, yüreğimizi yaktı. 17 Temmuz'da etkili olan sağanak yağış, Akçakoca ve Cumayeri ilçesinde sele yol açtı. Esmahanım Köyü'nde Nilgün Kaplan (39) ve kızı Funda (9), ikizleri Sinem, Sanem (7) ile Cengiz (55) ve Fatma Töngel (42) çiftiyle çocukları Kağan (3) akıntıya kapıldı. 19 Temmuz'da Fatma Töngel'in cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmalarına felaketin 5. gününde de devam ediliyor.
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