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Düzce'de otomobile arkadan çarpan servis minibüsü lokantaya girdi: 12 yaralı

11.02.2019 09:19

Düzce'de işçileri taşıyan minibüsün otomobile çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 1'i ağır, 12 kişi yaralandı.


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