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Düzce'de Jandarma Uzman Çavuş Erdem Aydın, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

22.03.2019 13:04

Düzce'de Jandarma Uzman Çavuş Erdem Aydın (45), 'fiziki yeterlilik testi eğitimi' sonrası kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'de şehit olan Uzman Çavuş Erdem Aydın'ın ailesine başsağlığı diledi.


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