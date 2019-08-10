Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı10.08.2019 23:03
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