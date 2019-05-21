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Düzce'de cami deposundan 82 santim uzunluğunda iguana çıktı! Görenler şaşkına döndü

21.05.2019 19:51

Düzce'de, Asar Camiinin deposunda 82 santim uzunluğunda iguana bulundu. Depodan gelen sesleri duyan cemaat, itfaiyeye haber verdi. Depoya giren itfaiye ekibi 82 santim uzunluğundaki iguana ile karşılaşınca şaşırırken, hayvan itfaiye müdürlüğüne götürüldü. Daha sonra İtfaiye ekipleri iguanayı Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti..


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