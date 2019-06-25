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Düzce'de bin 500 şişe kaçak içki ele geçirdi

25.06.2019 22:53

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu piyasaya kaçak içki sürüleceği bilgisi üzerine belirlenen adrese baskın düzenlendi.


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