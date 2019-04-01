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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü oldu

01.04.2019 00:04

Düzce Belediye Başkanı 65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü oldu. Faruk Özlü, ''4 aydır bir seçim süreci yaşadık. Teşkilat mensuplarımızın katkılarıyla seçim sonuçlandı. Kazanan Düzce olmuştur. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yarın yeni bir gün ve Düzce'de değişim başlayacak. Çok çalışacağız, yapamadıklarımızı yapacağız.'' dedi.


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