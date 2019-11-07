Duyarlı taksiciden takdir toplayan örnek davranış 07.11.2019 12:14

İstanbul Havalimanı’nda taksicilik yapan Ahmet Cihan Ay, aracının arka koltuğunda unutulan yaklaşık 130 bin lira değerindeki 20 bin Euro dövizi duyarlı bir davranış örneği göstererek sahibine teslim etti. Ayın şoförü ilan edilen taksicinin daha önce de 1 milyon Euro para bulup sahibine teslim ettiği ortaya çıktı.

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