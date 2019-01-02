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Duvarını balyozla delerek girdikleri kuyumcudan 4,5 kiloya yakın altın çaldılar

02 Ocak 2019, Çarşamba

Antalya'da hırsızlar, duvarını balyozla delerek girdikleri kuyumcudan 4,5 kiloya yakın altın çaldı. Altınların değerinin 1 milyona yakın olduğu öğrenilirken, aynı iş yerinin, aynı yöntemle iki kez daha soyulmaya çalışıldığı belirtildi.


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