Duvarını balyozla delerek girdikleri kuyumcudan 4,5 kiloya yakın altın çaldılar 02 Ocak 2019, Çarşamba

Antalya'da hırsızlar, duvarını balyozla delerek girdikleri kuyumcudan 4,5 kiloya yakın altın çaldı. Altınların değerinin 1 milyona yakın olduğu öğrenilirken, aynı iş yerinin, aynı yöntemle iki kez daha soyulmaya çalışıldığı belirtildi.