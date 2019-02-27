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Düşen Hindistan uçağından paraşütle atlayarak kurtulan pilot böyle yakalandı

27.02.2019 15:28

Pakistan'ın hava sahasına giren Hindistan'a ait 2 uçağı düşürdüğünü ve bir pilotu ele geçirdiğini duyurmasının ardından, pilotun yakalanma anına dair görüntüler ortaya çıktı.


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