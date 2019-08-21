Duran kalbi yeniden çalıştırılan gencin yakınları, müdahaleyi endişeyle izledi

Adana'da, ağabeyi ve arkadaşlarıyla birlikte girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren Ali Ekber Göçer (16) CANKUR ekiplerince kurtarıldı. Duran kalbi ekiplerin kalp masajı ile yeniden çalıştırılan Ali Ekber'in annesi "Ali Ekber, duy sesimi gel yanıma" diye ağıt yakarken, arkadaşları ise ambulansın arka camından sağlık çalışanlarının müdahalesini izledi. Hastanede tedaviye alınan Ali Ekber Göçer'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Duran kalbi yeniden çalıştırılan gencin yakınları, müdahaleyi endişeyle izledi21.08.2019 22:05
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