Haberler Web TV Dünyaya net mesaj! Hulusi Akar'dan, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda asker selamı…

Dünyaya net mesaj! Hulusi Akar'dan, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda asker selamı…

24.10.2019 23:38

Belçika'nın Brüksel kentinde düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na Türkiye adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar katıldı. Türkiye'nin başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan PKK/YPG destekçisi ülkelerin Savunma Bakanlarının da yer aldığı NATO toplantısında Hulusi Akar gülerek asker selamı verdi.


Belçika'nın Brüksel kentinde düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na Türkiye adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar katıldı. Türkiye'nin başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan PKK/YPG destekçisi ülkelerin Savunma Bakanlarının da yer aldığı NATO toplantısında Hulusi Akar gülerek asker selamı verdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları