Dünyanın en iyi üç dağcısı kayıp

Dünyanın yaşayan en iyi dağcılarından üçünün Kanada’da yaşanan çığ felaketi sonrasında kaybolduğu ve ölmüş olabilecekleri belirtiliyor.
Dünyanın en iyi üç dağcısı kayıp19.04.2019 13:29
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