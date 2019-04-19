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Dünyanın en iyi üç dağcısı kayıp

19.04.2019 13:29

Dünyanın yaşayan en iyi dağcılarından üçünün Kanada’da yaşanan çığ felaketi sonrasında kaybolduğu ve ölmüş olabilecekleri belirtiliyor.


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