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Dünyanın en iyi deniz füzesi Atmaca envantere giriyor

13.05.2019 11:14

Dünyadaki örneklerinden çok daha iyi özelliklere sahip olan ve seri üretim sözleşmesi imzalanan Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca, 1-1,5 yıl içerisinde gemilere monte edilmeye başlanacak.


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