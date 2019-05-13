Dünyanın en iyi deniz füzesi Atmaca envantere giriyor 13.05.2019 11:14

Dünyadaki örneklerinden çok daha iyi özelliklere sahip olan ve seri üretim sözleşmesi imzalanan Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca, 1-1,5 yıl içerisinde gemilere monte edilmeye başlanacak.