Dünyanın en güzel kadınları açıklandı! İşte 10 kişilik listede dünyanın en güzel kadını olan isim... 16.10.2019 12:05

Dünyanın en güzel 10 kadını belli oldu... Her yıl 'Altın Oran' ölçülerine göre yapılan listelere bir yenisi daha eklendi. İngiltere'de Altın Oran ölçüleriyle yapılan değerlendirmeye göre dünyanın en güzel kadını bakın kim oldu. İşte dünyanın en güzel kadınları...

Güzelliğin evrensel formülü kabul edilen Altın Oran son olarak İngiliz Daily Mail'de yer buldu. Yıldır mükemmel güzelliğin gizli formülü olduğu düşünülen Altın Oran'a göre listelere bir yenisi daha eklendi.

Daily Mail'in Dr. Julian De Silva'nın hesaplarını kaynak göstererek verdiği listenin zirvesinde bakın kim var. İşte Altın Oran'a göre belirlenen, dünyanın en güzel kadınları.

10. Cara Delevingne

9. Katy Perry

8. Natalie Portman

7. Scarlett Johansson

6. Kate Moss

5. Taylor Swift

4. Ariana Grande

3. Amber Heard

2. Beyonce

1. Bella Hadid

Altın Oran nedir?

*Altın oran bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, uyum açısından en yetkin boyutları verdiği sanılan geometrik ve sayısal bir oran bağıntısıdır. Güzelliğin arkasındaki gizli formül olarak kabul gören ve Antik Yunanlılar tarafından da kullanılan 'altın oran' (1,618033988749894) bir doğru parçasının |AB| 'altın oran'a uygun biçimde iki parçaya bölünmesi anlamına geliyor."

Altın Oran kavramı; büyüğün küçüğe oranı olarak ifade edilir. Yüz estetiğinde bu oran büyük organların onun alt organları dediğimiz organlara oranıdır. Örneğin yüzün, boynun genişliğine oranı, dudağın ve kaşların birleşim yerine oranı, burun boyunun yüzün boyuna, çene ucunun, kaşların birleşim yerine ve ağız boyunun burun genişliğine, burun genişliğinin burun deliklerine ve göz bebekleri arası ile kaşlar arasındaki mesafeye oranı gibi.