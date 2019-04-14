117 metre kanat açıklığına sahip, 226 tonluk dünyanın en büyük uçağı Roc, ABD'den havalandı. 150 dakika süren test uçuşu, uçağı geliştiren Stratolaunch firmasına göre sorunsuz şekilde tamamlandı.
Dünyanın en büyük uçağı ilk uçuşunu yaptı! İşte o anlar14.04.2019 03:23
- Tuzla Piyade Okulu'nda yangın: 2 yaralı
- Dünyanın en büyük uçağı ilk uçuşunu yaptı! İşte o anlar
- Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım'a eşi İman Elbani'den doğum günü sürprizi
- Yer: Erzurum... Ortalık savaş alanına döndü! Taş, sopa, pompalı tüfek...
- Tribünlerde mazbata provokasyonu! CHP neyin peşinde?
- Rıza Çalımbay: İnşallah Beşiktaş şampiyon olur
- Margaritis Schinas'tan Türkiye'nin ekonomik atılımlarına övgü
- İş adamının cenazesi sonrası çatışma çıktı! İşte o anlar
- Dehşeti yaşadılar! Her şey bir anda oldu
- Yerel seçimde hangi hatalar tespit edildi? İstanbul'da seçim yenilecek mi? İşte detaylar
- Can Bartu'nun cenaze töreninde siyasi şov!
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ABD ziyareti kimleri neden rahatsız etti?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.