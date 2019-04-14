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Dünyanın en büyük uçağı ilk uçuşunu yaptı! İşte o anlar

14.04.2019 03:23

117 metre kanat açıklığına sahip, 226 tonluk dünyanın en büyük uçağı Roc, ABD'den havalandı. 150 dakika süren test uçuşu, uçağı geliştiren Stratolaunch firmasına göre sorunsuz şekilde tamamlandı.


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