Dünyanın en absürt kazası

Romanya'da güvenlik kamerasına takılan bir kaza sosyal medyada günün konusu oldu. İşte yolun ortasında heykel gibi duran bir adam, otomobilin çektiği bir at arabası ve at arabasının üzerinden düşen başka bir adamı içeren o kaza...
Dünyanın en absürt kazası14 Kasım 2018, Çarşamba
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