Haberler Web TV Dünyanın en absürt kazası

Dünyanın en absürt kazası

14 Kasım 2018, Çarşamba

Romanya'da güvenlik kamerasına takılan bir kaza sosyal medyada günün konusu oldu. İşte yolun ortasında heykel gibi duran bir adam, otomobilin çektiği bir at arabası ve at arabasının üzerinden düşen başka bir adamı içeren o kaza...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları