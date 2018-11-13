Haberler Web TV Dünyada ilk kez yapılacak! Tarih netleşti

Dünyada ilk kez yapılacak! Tarih netleşti

13 Kasım 2018, Salı

Karayolu ve metro ağının ortaklaşa kullanılacağı Büyük İstanbul Tüneli Projesi’nin ihale çağrısına aralık ayında çıkılacak. 10 istasyonda 9 farklı raylı sistem ekspres metro ile birbirine bağlanacak.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları