Dünyada ilk kez yapılacak! Tarih netleşti

Karayolu ve metro ağının ortaklaşa kullanılacağı Büyük İstanbul Tüneli Projesi’nin ihale çağrısına aralık ayında çıkılacak. 10 istasyonda 9 farklı raylı sistem ekspres metro ile birbirine bağlanacak.
Dünyada ilk kez yapılacak! Tarih netleşti13 Kasım 2018, Salı
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