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Dünyada bir tek orada yetişiyor! Koparmanın cezası 60 bin TL

15.05.2019 15:46

Dünyada bir tek Eber Gölü etrafında yetişen Eber Sarısı Çiçeği, nesli tükenmekte olan bitkiler arasında yer alıyor. Yakın zamanda Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından koruma altına alınan çiçek için koparma cezası getirilerek koparan kişiye 60 bin TL ceza kesilmesi öngörüldü.


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