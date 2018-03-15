Dünyada bir ilk olacak! SSM'den PULAT açıklaması 14 Mart 2018, Çarşamba

Savunma Sanayi Müsteşar'lığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda ise Akkor Pulat Sistemi'nin en kısa sürede sahadaki tanklarımıza entegre edileceğini bildirdi.