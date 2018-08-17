Dünyaca ünlü Youtuber'dan ABD'nin Türkiye saldırılarına kapak! 17 Ağustos 2018, Cuma

Trump yönetiminin Türkiye üzerinde bitmek bilmeyen ekonomi saldırılarından biri de Türkiye'ye seyahat uyarısıydı.



"Türkiye'nin bazı bölgelerinde risklerin arttığı belirtilerek 'seyahati yeniden gözden geçirin" uyarısıyla Trump yönetimi, Türkiye'de terör riski algısıyla vatandaşlarının Türkiye'ye gitmesinin önüne geçmek ve dolayısıyla tıpkı bugün olduğu gibi Türkiye ekonomisine ve turizmine darbe vurmak istiyordu.



TRUMP'A KAPAK DÜNYACA ÜNLÜ YOUTUBER'DAN GELDİ

ABD'nin isteklerine boyun eğmeyen, baskıları karşısında diz çökmeyen Türkiye'ye ekonomik saldırılarla diz çöktürmeye çalışan ABD ve Trump yönetimine gereken cevap dünyaca ünlü Youtuber'dan geldi.



Ünlü Youtuber, Türkiye'ye gelmeden önce ABD'nin sitesinde yapılan Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını gördüğünü fakat bu uyarının koca bir yalandan ibaret olduğunu, Türkiye'nin yüzde 100 güvenli olduğunu vurguluyor. Türkiye'ye gelip gezdikten sonra ABD'nin tüm bu uyarılarının bir kara propagandadan ibaret olduğunu gözler önüne seren Youtuber, Türkiye'yi çok beğendiğini ve gayet güvenilir olduğunu izleyicileriyle paylaştı...



