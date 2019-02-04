Dünyaca ünlü yönetmen THY için çekti! ABD bunu izledi 04 Şubat 2019, Pazartesi

Türk Hava Yolları'nın dünyaca ünlü İngiliz yönetmen ve yapımcı Ridley Scott ile çektiği, İstanbul'un ikonik simgeleri arasında geçen sürükleyici bir kovalamacayı anlatan 'Yolculuk' isimli kısa filminin 30 saniyelik versiyonu, dünyanın en çok izlenen spor etkinliği olan Super Bowl'da dün izleyiciler ile buluştu. Sylvia Hoeks'in başrolde yer aldığı filmde kendisine ünlü oyuncu Aure Atika eşlik ediyor. 6 dakikalık sinematik kısa film, Çırağan Sarayı, Şerefiye Sarnıcı, Ortaköy Meydanı ve İstanbul Havalimanı gibi İstanbul'un ikonik simgeleri arasında geçiyor.