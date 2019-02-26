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Dünyaca ünlü sanatçı Shakira'ya şok!

26.02.2019 10:14

Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İspanya'da hakkındaki vergi kaçırma suçlamasından mahkemede başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermeye çağrıldı.


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