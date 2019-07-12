Dünyaca ünlü modacı Kenzo Takada Bodrum'a geldi

Moda devi Kenzo’nun kurucusu Kenzo Takada, önceki gün Bodrum’daydı. 80 yaşındaki tasarımcı, günlüğü 33 bin 500 TL’lik guletle mavi yolculuğa çıktı.
Dünyaca ünlü moda markası Kenzo'nun kurucusu Kenzo Takada, önceki gün Bodrum'daydı. 80 yaşındaki Japon uyruklu Takada, 'Arif Kaptan A.' isimli guletle mavi yolculuğa çıktı.
Kenzo Takada ve beraberindekiler, günlüğü 5 bin 250 euro yani yaklaşık 33 bin 500 TL'lik guletle Ege'nin eşsiz koylarını gezecek..
BODRUM AŞIĞI KENZO
Dünyaca ünlü modacı, ilk kez 20 yıl önce geldiği Bodrum'u çok sevdiğini söyledi.
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