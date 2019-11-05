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Dünyaca ünlü ekonomist Jeffrey Sachs'tan ABD'ye "Türkiye" eleştirisi

05.11.2019 18:02

Kolombiya Üniversitesi Dünya Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Jeffrey Sachs, ABD'de Türkiye aleyhine gündeme gelen yaptırım kararlarına karşı yapıcı bir yol bulunması gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin üzerine gitmek tamamen bir yanlış anlamadır." dedi.


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