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Dünya turu 1.4 milyon

22.04.2019 09:32

Gemiyle dünya turlarının en pahalısı geliyor. Zenginler için 2020’de yapılacak tur, 7 kıtayı kapsayacak, 140 gün sürecek ve 1.4 milyon liraya mal olacak


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