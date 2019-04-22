Dünya turu 1.4 milyon

Gemiyle dünya turlarının en pahalısı geliyor. Zenginler için 2020’de yapılacak tur, 7 kıtayı kapsayacak, 140 gün sürecek ve 1.4 milyon liraya mal olacak
Dünya turu 1.4 milyon22.04.2019 09:32
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